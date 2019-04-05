В манеже «Пермь Великая» прошло выездное заседание рабочей группы ЗС
В недавно открытом футбольном манеже «Пермь Великая» прошло выездное заседание рабочей группы Законодательного собрания Пермского края. Здание манежа должны были запустить еще два года назад, но из-за трещин в несущих балках и недоделках в системе пожаротушения официальное открытие пришлось отложить.
Сейчас, по словам руководителя центра спортивной подготовки, все недостатки устранены, для футболистов созданы идеальные условия игры и тренировки. Первыми на себе это почувствовали юные спортсмены.
Рабочая группа регионального парламента занимается вопросами строительства объектов общественной инфраструктуры, депутаты следят за ходом возведения всех знаковых объектов. Теперь с появлением крытого футбольного манежа у пермских спортсменов есть все возможности для роста.
Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края: "Такого рода объекты - это очень важно и не только для Пермского края, в том числе и для соседних регионов, потому что объект очень знаковый, и вообще такого рода объекты являются точкой притяжения для развития какого-то конкретного вида спорта. И я больше чем уверен, что сюда будут съезжаться команды из других территорий, соседних субъектов, будут проходить серьезные красивые чемпионаты".
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