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В манеже «Пермь Великая» прошло выездное заседание рабочей группы ЗС →
Пермь. Новости культуры 04.04.2019
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- В Пермском театре «У Моста» обновился состав. В спектакле "Игроки" роль Михаила Глова сыграет актер Русского театра Эстонии Кавалер Ордена Белой звезды – Владимир Антипп.
- Пермский интернет взорвала новость о премьере в Пермском оперном театре.
- В галерее «Марис-Арт» открылась фотовыставка под названием «Мир по имени Георгий Чагин».
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