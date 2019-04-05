Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Ботанический сад устроил ночь в тропиках

Пермь. Новости культуры 04.04.2019 →

Время преимуществ с Nissan Qashqai

смотреть видео

авто

Даже с хорошими дорогами не стоит забывать про пермские дворы, особенно зимой. Спасение пока одно - стать владельцем хорошего кроссовера. Тем более, если он адаптирован для российской зимы. Как раз такой представили в Перми.

В салон за новым автомобилем семья Сивковых приезжает на старом. Уже скоро они ждут пополнение, так что небольшой седан уже не будет вмещать маму, папу и детей. Задумались о выборе новой машины. Она должна быть современной и самое главное комфортной и безопасной.

Кирилл Сивков: "Нужен автомобиль очень вместительный, чтобы в багажнике можно было разместить коляску, поставить два детских кресла, так как мы ждем еще одного ребенка".

Остановились на новом Nissan Qashqai. В автосалоне «САТУРН-Р-АВТО» ценник на машину начинается от 1 миллиона 170 тысяч рублей. Если учитывать, что старый автомобиль сдается по программе trade-in , то выгода очевидна.

Андрей Осокин, руководитель отдела продаж автосалона Nissan «САТУРН-Р-АВТО»: "Благодаря коммерческому предложению от Ниссан, со ставкой 0,1% и суммарной выгодой до 150 тысяч рублей новый Ниссан Qashqai стал действительно доступней".

Знакомство с автомобилем для всех клиентов начинается с тест-драйва. Машина уверенно чувствует себя на дороге и на рынке позиционируется как городской кроссовер с массой дополнительных опций.

Одна из отличительных особенностей нового Nissan Qashqai - это максимальная безопасность. Здесь есть круговой обзор, камеры установлены практически по всему периметру машины и помогают при движении в городе и, конечно, при парковке, особенно задним ходом.

Новый Qashqai изменился как снаружи, так и внутри. Специально для суровой уральской зимы - подогрев всех сидений, зеркал, лобового стекла. Для автомобилей в максимальной комплектации - 19-дюймовые диски и панорамная крыша, интеллектуальная мультимедийная система.

Денис Рычков, старший менеджер отдела продаж Nissan «САТУРН-Р-АВТО»: "В нашем автомобиле также присутствует система безключевого доступа, подогрев руля, поменялась оптика сзади, существенно увеличился объем багажника, присутствует камера кругового обзора".

Посовещавшись, семья Сивковых решила остановиться на Qashqai, тем более, что самый маленький - сын Демид уже успел изучить салон и сделал свой выбор. После оформления документов они садятся в новый автомобиль. В автосалоне Ниссан «Сатурн-Р-Авто» каждый найдет машину по своему вкусу.

Метки: в Перми, Реклама

Опубликовано: 05.04.2019 в 12:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Ботанический сад устроил ночь в тропиках

Построенные в 2018 году дороги проверяют на прочность

Экзоскелет - новейшая отечественная разработка ставит на ноги

Пермяку вынесен приговор за попытку ограбления банкомата

Пермяки оспаривают в суде нормативы на вывоз мусора

Пермяков приглашают разгадать «Тайны горы Крестовой»

В Перми продолжается активная подготовка к фестивалю «Российская студенческая весна-2019»

Экзоскелет поможет в реабилитации

Роспотребнадзор: клещи проснутся в конце апреля

Прикамский шахматист пробился в высшую лигу Чемпионата России


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ботанический сад устроил ночь в тропиках

Пермь. Новости культуры 04.04.2019 →

Обратите внимание

в Перми

Прогноз погоды на выходные

В воскресенье обещают до +10…+13° по всей территории Прикамья.
05.04.2019 в 17:20

Метки: в Перми, Общество

Подозреваемого в дерзком нападении заключили под стражу

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в Краснокамске.
05.04.2019 в 16:25

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Мир по имени Георгий Чагин

В галерее Марис-Арт открылась фотовыставка, посвященная памяти профессора Георгия Николаевича Чагина.
05.04.2019 в 16:11

Метки: в Перми, Культура

В воскресенье в Перми пройдет региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

Трое победителей представят Пермский край на финале в Артеке
05.04.2019 в 15:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, Образование, Культура, Общество, Анонс

В Перми взошли тюльпаны

С наступлением теплой, сухой и солнечной погоды в Перми стали появляться первые цветы.
05.04.2019 в 15:52

Метки: в Перми, Общество

В России

В Перми продолжается активная подготовка к фестивалю «Российская студенческая весна-2019»

В краевой администрации состоялось заседание оргкомитета
04.04.2019 в 18:01

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура

Экзоскелет поможет в реабилитации

Новые возможности показали на всероссийской конференции, посвящённой реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой.
04.04.2019 в 17:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Здоровье

СНИЛСы выдавать больше не будут

Информация теперь будет храниться в электронном виде. Ранее выданные свидетельства останутся действительными — их менять не придется.
04.04.2019 в 10:07

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, В России

В России отменили бумажные носители СНИЛС

Отныне все данные будут храниться в электронной системе.
03.04.2019 в 16:20

Метки: в Перми, Общество, В России

Цифровизация здравоохранения, развитие малого бизнеса и новая ТОСЭР: итоги визита Дмитрия Медведева в Прикамье

Поводом для визита главы правительства в Прикамье стала оценка развития цифровой экономики в Пермском крае.
02.04.2019 в 21:39

Метки: в Перми, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

Прогноз погоды на выходныеПрогноз погоды на выходные

Вынесен приговор насильнику и убийце 2-летней девочкиВынесен приговор насильнику и убийце 2-летней девочки

Возле Гайн нашли беременную лосиху с простреленными глазамиВозле Гайн нашли беременную лосиху с простреленными глазами

Подозреваемого в дерзком нападении заключили под стражуПодозреваемого в дерзком нападении заключили под стражу

Мир по имени Георгий ЧагинМир по имени Георгий Чагин

В воскресенье в Перми пройдет региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика»В воскресенье в Перми пройдет региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Перми взошли тюльпаныВ Перми взошли тюльпаны

Петиция прикамского школьника против ЕГЭ собрала уже четверть миллиона подписейПетиция прикамского школьника против ЕГЭ собрала уже четверть миллиона подписей

«Спартак» обещают отремонтировать к юбилею города«Спартак» обещают отремонтировать к юбилею города

Сегодня в эфире радио «Маяк» обсудят региональную программу развития киноиндустрииСегодня в эфире радио «Маяк» обсудят региональную программу развития киноиндустрии

В Прикамье задержали грабителей, отрезавших жертве половину ухаВ Прикамье задержали грабителей, отрезавших жертве половину уха

Водители Кудымкара жалуются на разбитые дорогиВодители Кудымкара жалуются на разбитые дороги

В манеже «Пермь Великая» прошло выездное заседание рабочей группы ЗСВ манеже «Пермь Великая» прошло выездное заседание рабочей группы ЗС

В День Победы в Перми выступит Денис КляверВ День Победы в Перми выступит Денис Клявер

Пермь. Новости культуры 04.04.2019Пермь. Новости культуры 04.04.2019

Прикамье ждут солнечные и теплые выходныеПрикамье ждут солнечные и теплые выходные

Населению рекомендуют запастись продуктами и питьевой водойНаселению рекомендуют запастись продуктами и питьевой водой

В Краснокамске будут судить мужчину, ударившего полицейского в новогоднюю ночьВ Краснокамске будут судить мужчину, ударившего полицейского в новогоднюю ночь

Время преимуществ с Nissan QashqaiВремя преимуществ с Nissan Qashqai

Ботанический сад устроил ночь в тропикахБотанический сад устроил ночь в тропиках

В Прикамье закрывают ледовые переправыВ Прикамье закрывают ледовые переправы

В доме на улице Революции, 3/1 начато устройство кровлиВ доме на улице Революции, 3/1 начато устройство кровли

В Перми из автобуса выпала пассажиркаВ Перми из автобуса выпала пассажирка

Построенные в 2018 году дороги проверяют на прочностьПостроенные в 2018 году дороги проверяют на прочность

Городские власти: все учреждения Перми должны принять участие в борьбе с грызунамиГородские власти: все учреждения Перми должны принять участие в борьбе с грызунами

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную