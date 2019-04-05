Время преимуществ с Nissan Qashqai

Даже с хорошими дорогами не стоит забывать про пермские дворы, особенно зимой. Спасение пока одно - стать владельцем хорошего кроссовера. Тем более, если он адаптирован для российской зимы. Как раз такой представили в Перми.

В салон за новым автомобилем семья Сивковых приезжает на старом. Уже скоро они ждут пополнение, так что небольшой седан уже не будет вмещать маму, папу и детей. Задумались о выборе новой машины. Она должна быть современной и самое главное комфортной и безопасной.

Кирилл Сивков: "Нужен автомобиль очень вместительный, чтобы в багажнике можно было разместить коляску, поставить два детских кресла, так как мы ждем еще одного ребенка".

Остановились на новом Nissan Qashqai. В автосалоне «САТУРН-Р-АВТО» ценник на машину начинается от 1 миллиона 170 тысяч рублей. Если учитывать, что старый автомобиль сдается по программе trade-in , то выгода очевидна.

Андрей Осокин, руководитель отдела продаж автосалона Nissan «САТУРН-Р-АВТО»: "Благодаря коммерческому предложению от Ниссан, со ставкой 0,1% и суммарной выгодой до 150 тысяч рублей новый Ниссан Qashqai стал действительно доступней".

Знакомство с автомобилем для всех клиентов начинается с тест-драйва. Машина уверенно чувствует себя на дороге и на рынке позиционируется как городской кроссовер с массой дополнительных опций.

Одна из отличительных особенностей нового Nissan Qashqai - это максимальная безопасность. Здесь есть круговой обзор, камеры установлены практически по всему периметру машины и помогают при движении в городе и, конечно, при парковке, особенно задним ходом.

Новый Qashqai изменился как снаружи, так и внутри. Специально для суровой уральской зимы - подогрев всех сидений, зеркал, лобового стекла. Для автомобилей в максимальной комплектации - 19-дюймовые диски и панорамная крыша, интеллектуальная мультимедийная система.

Денис Рычков, старший менеджер отдела продаж Nissan «САТУРН-Р-АВТО»: "В нашем автомобиле также присутствует система безключевого доступа, подогрев руля, поменялась оптика сзади, существенно увеличился объем багажника, присутствует камера кругового обзора".

Посовещавшись, семья Сивковых решила остановиться на Qashqai, тем более, что самый маленький - сын Демид уже успел изучить салон и сделал свой выбор. После оформления документов они садятся в новый автомобиль. В автосалоне Ниссан «Сатурн-Р-Авто» каждый найдет машину по своему вкусу.