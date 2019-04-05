Ботанический сад устроил ночь в тропиках

Ночь в тропическом окружении, а это экзотические растения и такие же ароматы. Попасть в тропики можно, не вылетая из Перми. В Ботаническом саду Пермского классического университета прошла ночная экскурсия для всех желающих.

На ночной экскурсии побывала корреспондент Лариса Стрельникова: "Мы сейчас находимся в Австралии. Начну демонстрацию австралийских растений с ярко-розового красавца, напоминающего драцену, рядом спит акация, листочки уже сложились, утром они раскроются. Также с помощью главного оружия сегодняшней экскурсии – фонарика – мы можем наблюдать за тем, как растет эвкалипт. Оказывается, это ядовитое растение для человека. Максимум, что мы можем делать – полоскать горло, когда болеем. А панды приучают своих детенышей, давая им по маленькому кусочку.

Экскурсия очень разноплановая. Если вы любите есть, вам покажут, как растут бананы, любите готовить – покажут лаврушку, а если интересуетесь спиртными напитками – покажут агаву, из которой делают текилу. Экскурсию провел руководитель Ботанического сада Сергей Шумихин".