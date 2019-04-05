Построенные в 2018 году дороги проверяют на прочность

На гарантию и прочность в Перми проверили дороги, построенные в 2018 году по программе "Качественные и безопасные дороги", от результата многое зависит. По той же программе уже в этот дорожный сезон обещают новые рекорды, в том числе - в финансировании.

Всё внимание на колесо мерительное, две видеокамеры по бокам. Остальные направлены на общественников, которые вышли на отремонтированную в прошлом году улицу 25 Октября в районе Революции. Ширина проезжей части 7 метров - норматив.

Нет и колейности после зимы, подрядчик сделал объект на совесть. Пешеходные дорожки в этом месте тоже обновили.

Комплексный подход к ремонту - в этом преимущество федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», объекты которого попали под общественный контроль. В 2017 в Перми обновили 18 дорожных участков, в 2018 - 23. В 2019 их будет 25.

Конечная или начальная точка работ трехкилометрового участка на Клименко (на Луначарского, 1) завершается. Поменяют не только дорожное полотно, но и коммуникации.

Планы по улице Луначарского обойдутся государственной казне в 55 млн рублей - своеобразный рекорд, но и объем работ немаленький. Дорожная техника этим летом «заедет» в каждый район. На всё выделено более 600 млн рублей. После обязательный контроль качества, как со стороны специалистов, так и общественников.

Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края: "На сегодняшний день Общественная палата набрала более 35 общественных инспекторов по городу Перми. На следующей неделе пройдёт их обучение".

В случае выявления недостатков по каждому гарантийному случаю составляются акты, в которых фиксируются дефекты, способ и сроки их устранения.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Нормальный общественный контроль, системный общественный контроль, безусловно, является очень серьезным подспорьем в нашей работе. Это пример, когда в Кировском районе подрядчик полностью переделывал работу. Общественный контроль привел именно к этому результату, потому что работа была выполнена некачественно".

Общественный контроль в ближайшую трёхлетку без работы не останется. Помимо федеральных средств проекта «Безопасные и качественные дороги», в ремонт вкладывается и регион, и город, а потому есть возможность браться за серьезные вещи: улица Революции, Уральская, Крупской, Героев Хасана, Комсомольский проспект. По масштабам и объемам работ ближайшая трехлетка перекроет прошедшие сезоны.