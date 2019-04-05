Экзоскелет - новейшая отечественная разработка ставит на ноги

Новейшая отечественная разработка – экзоскелет - средство для реабилитации было представлено в Перми на всероссийской конференции врачей. С его помощью ходить начинают даже те, кто раньше был обречен жить в инвалидном кресле.

После пулевого ранения в позвоночник Денис оказался в инвалидном кресле, сейчас он смог встать и пойти, пусть и с помощью вот такого приспособления - экзоскелета. Это прорыв и физического, и морального плана, пример тому - хотя бы этот разговор.

Денис Лёвин: "Вот я иду сейчас с вами, и общаюсь с вами, глядя вам в глаза, улыбаюсь, вижу вашу улыбку, и не смотрю на вас снизу вверх".

Экзоскелет - российская разработка. Заложена программа - пульт управления находится в ручке костыля или планшете, посылая команды приводам. Вес - чуть больше 20 килограммов, имеются разные шаговые настройки. В итоге восполняется утраченная способность ходить, появляется возможность избавиться от недугов, появляющихся при сидячем образе жизни.

Возможности экзоскелета увидели сегодня участники всероссийской конференции, которая посвящена реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой. А местом общения специалистов стал госпиталь ветеранов войн, где проходят реабилитационные курсы пациенты с разными диагнозами. Пусть пока без экзоскелетов, но у пермяков тоже есть с чем работать.

Например, тренажёр, в том числе и горизонтального подвешивания, речь идёт об укреплении любой группы мышц. Всё зависит от того, как тренажёр будет настроен.

Что касается московской разработки- такие экзоскелеты уже используются в разных российских клиниках. Персональные продажи не предусмотрены, пока что это предложение для специализированных учреждений.

Ирина Кравцова, директор по региональному развитию компании «ЭкзоАтлет»: "Мы позиционируем его как медицинский реабилитационный тренажёр, который используется в клинических условиях медицинского учреждения под контролем медицинских специалистов".

Так что у регионального медицинского сообщества есть повод для обсуждения и перспективы того, что пермский арсенал пополнится. А Денис Лёвин со своей стороны подтвердил, что чувствовать себя он стал гораздо лучше после занятий на экзоскелете, например, выровнялось давление. А что касается боязни нового - это лишнее, особенно, если ты вновь научился ходить.