Пермяку вынесен приговор за попытку ограбления банкомата

В Перми вынесен приговор по одному из целой серии уголовных дел, связанных с ограблениями банкоматов. В этом случае - только за покушение на кражу денег в особо крупном размере. В декабре прошлого года сигнализация сработала в помещении банка на улице Декабристов. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа. Они обнаружили здесь сани с молотком, кувалдой и домкратом. Сам банкомат повреждений не имел, в отличие от стены напротив. Момент преступления зафиксировали камеры, расположенные внутри помещения. По этим кадрам была установлена личность преступника, задержали его по горячим следам. Суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам лишения свободы.

Александр Атаманов, заместитель начальника отдела УУР ГУ МВД России по Пермскому краю: "Данные категории преступлений являются резонансными, и сотрудниками полиции прилагаются усилия для раскрытия подобных преступлений. Как показывает практика, большинство преступлений, связанных с хищением денежных средств из банкоматов, раскрываются".