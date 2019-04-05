Пермяки оспаривают в суде нормативы на вывоз мусора

Недовольные нашлись быстро. Через три месяца после старта мусорной реформы в Перми утвержденные нормативы оспариваются в суде. Истец требует отменить установленную, по его мнению, дискриминацию, между плательщиками из частного сектора и городских многоэтажек. Кроме того, отменить непонятный коэффициент, увеличивающий плату за вывоз мусора в половину. Сегодня же свои исковые требования в суде озвучили пермские ТСЖ.

Горы мусора скапливаются прямо под окнами Людмилы Сарычевой. Жительнице поселка Кировский ничего не остается, кроме как самой взять в руки лопату.

Людмила Сарычева, жительница поселка Кировский: " Платежка пришла. Сумма меня не удивила, было бы чисто! Там 71 рубль с копейками".

Согласно расчетам РСТ, стоимость вывоза тонны мусора составляет 3 840 рублей (3 руб 84 коп за 1 кг). Норматив для многоквартирных домов - 10,6 кг в год на кв.м, для частных домов - 224 кг в год на человека.

Жители частных домов платят ежемесячно по 71руб. 68 коп. с человека. При этом плата взимается максимум за двух, даже если в доме прописано больше. Что касается многоэтажки, если взять квартиру 50 кв.м., плата за услугу составит 169 руб. 6 коп. Чем больше квадратных метров, тем выше сумма в платежке. При том, что в квартире может проживать всего один человек.

Именно с такой логикой расчетов не согласен Денис Галицкий. По его мнению, региональные власти поставили в неравные условия жителей многоквартирных домов и частного сектора. Правозащитник обратился с иском об отмене действующих нормативов в краевой суд. Вопросы вызывало и исследование Пермского политеха, которое легло в основу расчета норматива.

Денис Галицкий, правозащитник: «Ученые», я бы в кавычках сказал, политеха взяли и умножили его на полтора, вот просто, там даже не объясняется, взяли и умножили. Они выводят некий поправочный коэффициент и увеличивают на 50%".

Сторону ответчика на суде представили сразу три структуры власти - правительство края, Министерство тарифного регулирования и ЖКХ.

Игорь Зелененко, начальник юридического отдела управления городской среды Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "Норматив призван соблюсти баланс интересов всех жителей края, каждую конкретную ситуацию он учитывать не может. Но это некий баланс интересов всех жителей края".

Как выяснилось в ходе судебного заседания, далеко не всех. Еще одно исковое заявление против действующего тарифа поступило от целого содружества ТСЖ.

Теперь к рассмотрению дела подключатся новые участники, в том числе и единый региональный оператор по вывозу мусора.