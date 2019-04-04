Пермяков приглашают разгадать «Тайны горы Крестовой»

Главным событием фестиваля «Тайны горы Крестовой» в этом году станет рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». Об этом рассказали организаторы события. Постановка Театра-Театра откроет знаменитый ландшафтный фестиваль 29 июня. Зрители увидят два отделения в лучах закатного солнца на вершине хребта Рудянский спой Крестовой горы в Губахе. Затем до 5 июля уже на разных площадках будут выступать коллективы со всей страны.

Впервые ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» прошёл в 2012 году. На столь необычной площадке в разное время были представлены мюзикл «Алые паруса», спектакль «Ромео и Джульетта», рок-опера «Юнона и Авось». Ежегодно увидеть захватывающее зрелище на закате приезжают более 10 тысяч человек.