В Перми продолжается активная подготовка к фестивалю « Российская студенческая весна-2019». Сегодня в администрации края состоялось очередное заседание оргкомитета, куда входят представители правительства, ведомств и учреждений, отвечающие за безопасность и подготовку города к приёму гостей со всей России. Разработан и утверждён логотип фестиваля, определены конкурсные площадки и места размещения участников. С 21 апреля начнет работать школа волонтёров, а на день позже, в библиотеке им. Горького и Штаб фестиваля. Новшество фестиваля - все события форума будут тут же размещать в социальных сетях..

Павел Красноруцкий, председатель Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи», сопредседатель оргкомитета: "Всё то, что здесь будет происходить мы для себя поставили задачу перевести в онлайн, чтобы огромное количество молодёжи, пользователи социальных сетей смогли увидеть этот фестиваль онлайн".

Впервые в организацию Всероссийской студенческой весны подключился проект «Россия - страна возможностей». При помощи этой образовательной платформы, её проекта «Лидеры России», победители фестиваля смогут получить дальнейшую поддержку в своём карьерном продвижении.

Напомним, что фестиваль « Российская студенческая весна-2019» пройдет в Перми с 14 по 18 мая. В нем примут участие около 3 тысяч человек из 80 регионов страны.