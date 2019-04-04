Экзоскелет поможет в реабилитации

Новые возможности для тех, кто ограничен в движении, показали сегодня на всероссийской конференции, посвящённой реабилитации пациентов со спинно-мозговой травмой. Участникам продемонстрировали в действии экзоскелет. Столичная разработка позволяет пациентам не постоянно, но в течении какого-то времени передвигаться вертикально, что в свою очередь является хорошим подспорьем в реабилитации.

Денис Лёвин: "Это сильно вдохновляет, представляете, когда сидишь, видишь мир со стороны маленького человека, сидящего в кресле, и в один какой-то момент вы встаёте, вот я иду сейчас с вами и общаюсь, глядя в глаза".

Само приспособление весит чуть больше 20 килограммов, управляется с помощью заложенной программы, работает на литиевом аккумуляторе и, как говорят разработчики, без остановки может действовать в течении шести часов. Сейчас он уже используется в сорока российских клиниках.

Ирина Кравцова, директор по региональному развитию компании «ЭкзоАтлет»: Мы позиционируем его как медицинский реабилитационный тренажёр, который используется в клинических условиях, под контролем медицинских специалистов, инструкторов ЛФК, которые в стенах своего учреждения проводят эти тренировки".