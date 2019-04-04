Роспотребнадзор: клещи проснутся в конце апреля

В Роспотребнадзоре сообщили, что сезон клещевой активности начнется в конце апреля-начале мая и закончится только в октябре. Поэтому уже сейчас нужно подумать о прививках.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда в лес или на приусадебный участок. В прошлом году было зафиксировано 17 000 случаев укусов.