Роспотребнадзор: клещи проснутся в конце апреля
В Роспотребнадзоре сообщили, что сезон клещевой активности начнется в конце апреля-начале мая и закончится только в октябре. Поэтому уже сейчас нужно подумать о прививках.
Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства после консультации врача. Завершить прививочный курс нужно за две недели до выезда в лес или на приусадебный участок. В прошлом году было зафиксировано 17 000 случаев укусов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Прикамский шахматист пробился в высшую лигу Чемпионата России
В 18 отделениях МФЦ Прикамья проходят дни налоговой грамотности
Пермяки готовятся к шествию «Бессмертного полка»
Аниматоры Краснокамска создали мультфильм о земляке-ветеране
На премьеру «Шахерезады» в Пермь приехал миллиардер Абрамович
Налоговая приглашает на дни открытых дверей
Пермяков предупредили о падающих балконах
На ул. Рабоче-Крестьянской продолжают устранять аварию на водоводе
Пермь. Вести Спорт 03.04.2019
Весенние коллекции для всей семьи
Добавить комментарий: