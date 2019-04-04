Впервые за последние 15 лет прикамский шахматист пробился в высшую лигу Чемпионата России. Пермяки завоевали две медали на Первенстве Приволжского федерального округа по классическим шахматам в Ижевске. Уже сам по себе престижный уровень является отборочными на главный старт страны. Конкурировали 90 спортсменов, в их числе 3 гроссмейстера, 12 мастеров ФИДЕ и 7 международников. В итоге Эдуард Кантер стал вторым, набрав 7 очков из 9. 6,5 очков и третье место у Ольги Матвеевой.