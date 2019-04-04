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В 18 отделениях МФЦ Прикамья проходят дни налоговой грамотности
С сегодняшнего дня сразу в 18 отделениях МФЦ Прикамья проходят дни налоговой грамотности. Сотрудники управления федеральной налоговой службы по Пермскому краю помогут жителям разобраться в порядке начисления налогов, расскажут о том, кто и в какие сроки должен подавать налоговую декларацию за 2018 год, познакомиться с электронными сервисами ведомства. Подобные дни проводит не только налоговая служба, но и прокуратура, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор. Получить консультацию можно будет 4, 5, 25 и 26 апреля в центральных отделениях «Мои документы» города Перми.
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