Пермяки готовятся к шествию «Бессмертного полка»

В Прикамье началась подготовка к шествию «Бессмертного полка». По улицам городов Пермского края он пройдет нынче уже в седьмой раз. Поучаствовать в этом мероприятии может любой желающий, пронеся 9 мая фотографию или транспарант с изображением своего близкого родственника - ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, узника фашистского лагеря или блокадника. В Перми полк пройдет по Октябрьской площади сразу после военного парада.