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Аниматоры Краснокамска создали мультфильм о земляке-ветеране
Группа энтузиастов-аниматоров из Краснокамска выпустила мультфильм о Великой Отечественной войне. В его основу легла реальная фронтовая история ветерана Павла Прохоровича Буслаева, увековеченная краснокамской писательницей Татьяной Холодницкой. Вклад в создание нового кино внесли и краснокамские школьники. Они занимались озвучиванием и готовили тематические рисунки. Деньгами помог грант Президента России.
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