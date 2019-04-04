Аниматоры Краснокамска создали мультфильм о земляке-ветеране

Группа энтузиастов-аниматоров из Краснокамска выпустила мультфильм о Великой Отечественной войне. В его основу легла реальная фронтовая история ветерана Павла Прохоровича Буслаева, увековеченная краснокамской писательницей Татьяной Холодницкой. Вклад в создание нового кино внесли и краснокамские школьники. Они занимались озвучиванием и готовили тематические рисунки. Деньгами помог грант Президента России.