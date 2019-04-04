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На премьеру «Шахерезады» в Пермь приехал миллиардер Абрамович

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Шахерезада

В Пермском театре оперы и балета сегодня - второй день премьеры нового спектакля "Шахерезада". Накануне вечером публике показали постановку впервые. Интерес был настолько огромен, что среди зрителей оказался замечен даже известный миллиардер Роман Абрамович. 

На сцене Пермского театра оперы и балета Иран, 20-й век. В 49 минут музыки Римского- Корсакова главный балетмейстер театра Алескей Мирошничено вместил 50 лет истории жизни императрицы Ирана Фарах Пехлеви.

Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Это удивительная женщина, удивительная судьба, потрясающе красиво всё, что с ней связано".

Шахерезада

Время правления Фарах и её мужа до сих пор в Иране считают золотым веком. Из трёх жён шаха она единственная была коронована в качестве императрицы. Сама Фарах  из богатой семьи, однако ранняя смерть её отца разорила семью.  Но  несмотря на это принц Ирана после знакомства с ней влюбляется и женится на бедной девушке. В конце 70-х из-за политических волнений в стране они вместе с мужем отказываются от власти и покидают страну.

Шахерезада

 

В Перми партию императрицы исполняет прима Мариинского театра Диана Вишнева.

 Диана Вишнёва, исполнительница роли Фарах Пехлеви, Солистка Мариинского театра (Санкт-Петербург): "Всю свою карьеру я танцевала Фокина. Я думала, моё тело будет постоянно отзываться на то, что я уже делала до этого, но нет, ни на одну секунду этого не произошло,  до такой степени меня увлек материал".

Интересную и трагическую историю воплотить в одноактонм балете было чрезвычайно сложно. Одних платьев у главной героини 9 штук, на сцене она показывает Фарах то  студенткой на приёме, то зрелой женщиной во время коронации.

парад

Великий Парад в Персеполе, который ознаменовывал 2500 лет со дня  основания персидской империи, стал одной из мизансцен в балете. В далеком 1971 году парад  собрал 2500  участников. На Пермской сцене  персидских военных в исторических костюмах изображают почти 100 курсантов из Росгвардии.

Премьера состоялась в пермском театре при полном зале. Среди обычных зрителей был замечен и российский миллиардер Роман Абрамович, который не впервые прилетает в Пермь посмотреть новый балет. Но главная героиня истории балета пока не видела. Фарах внимательно следит за тем, что происходит в Перми. Теперь мечта всех участников показать этот балет ей, но не на видео, а вживую.

 

Светлана Бельская

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 04.04.2019 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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