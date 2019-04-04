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Налоговая приглашает на дни открытых дверей
Сегодня и завтра во всех налоговых инспекциях Пермского края пройдут дни открытых дверей, посвященные вопросам декларирования доходов физическими лицами. Если в прошлом году была, например, продажа недвижимости, декларацию нужно сдать до конца апреля.
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