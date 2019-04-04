Пермяков предупредили о падающих балконах

«Внимание! Возможно обрушение балконов и карнизов». Такое объявление на фасаде дома по адресу: Луначарского, 33 в Перми стало поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. На публикацию интернет-пользователи отреагировали незамедлительно язвительными комментариями: «Отличный баннер! Зато предупредили и претензий быть не должно! Он висит для особо одарённых!».

Нашлись и те, кто воспринял информацию со всей степенью серьезности. В свою очередь, жильцы пятиэтажки отметили, что часть аварийных деталей фасада была преведена в порядок в прошлом году, но для здания 40-х годов постройки косметический ремонт - мера, скорее, временная.