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Пермяков предупредили о падающих балконах
«Внимание! Возможно обрушение балконов и карнизов». Такое объявление на фасаде дома по адресу: Луначарского, 33 в Перми стало поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. На публикацию интернет-пользователи отреагировали незамедлительно язвительными комментариями: «Отличный баннер! Зато предупредили и претензий быть не должно! Он висит для особо одарённых!».
Нашлись и те, кто воспринял информацию со всей степенью серьезности. В свою очередь, жильцы пятиэтажки отметили, что часть аварийных деталей фасада была преведена в порядок в прошлом году, но для здания 40-х годов постройки косметический ремонт - мера, скорее, временная.
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