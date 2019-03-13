Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Прикамским фермерам пообещали упрощенный выход на рынки сбыта →

За травмоопасный гололёд накажут чиновников

смотреть видео

травма

Прокуратура Перми потребовала наказать виновных во всплеске травматизма на пермских улицах в период гололеда. Таким стал главный итог проверки, проведенный по многочисленным жалобам горожан на скользкие улицы и тротуары. По данным службы скорой помощи, только за три праздничных дня пострадало больше 150. В результате от главы города потребовали наказать ответственных городских чиновников. На это дается месяц.

Виталий Дымолазов, и.о. прокурора г. Перми: "В результате проверки мы пришли к выводу, что есть ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны органов местного самоуправления, прежде всего это касается территориальных органов и администраций районов. По результатам проверки мною было вынесено предписание в адрес главы города Перми, где мы потребовали наказать всех виновных должностных лиц".

Впрочем, виновников будут искать не только среди чиновников. В мэрии в свою очередь сегодня рассказали о претензиях к подрядчикам. Действовать предполагается исходя из условий контрактов. В крайнем случае, они могут быть не оплачены.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "В контракте прописаны достаточно жесткие условия. В зависимости от оценки, которую комиссия выставляет подрядной организации, он может лишиться 20, 30 процентов денег или вообще их не получить за ту работу, которую сделал некачественно".

 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 13.03.2019 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи»

Пермских перевозчиков ждет очередной этап лицензирования

Пермь примет в детские сады 15 000 дошколят

«Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу

Тюремной системе России исполнилось 140 лет

Пермяки внесли весомый вклад в копилку наград Российской сборной на Универсиаде

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Обрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фонд

В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Прикамским фермерам пообещали упрощенный выход на рынки сбыта →

Обратите внимание

в Перми

За травмоопасный гололёд накажут чиновников

Прокуратура Перми потребовала наказать виновных во всплеске травматизма на пермских улицах в период гололеда.
13.03.2019 в 09:45

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Масштаб проблемы оказался куда шире, чем в отдельно взятом доме. Крыши в Перми протекают десятками.
13.03.2019 в 09:20

Метки: в Перми, Происшествия

Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи»

Участниками соревнований стали более полусотни спортсменов
12.03.2019 в 18:05

Метки: в Пермском крае, в Перми, Спорт

Пермских перевозчиков ждет очередной этап лицензирования

Документы на право перевозки пассажиров должны получить все транспортные средства, с числом посадочных мест больше восьми.
12.03.2019 в 17:58

Метки: в Перми, Общество

Пермь примет в детские сады 15 000 дошколят

В ходе горячей линии на 20 звонков ответили сотрудники департамента образования Администрации Перми.
12.03.2019 в 17:43

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии.
12.03.2019 в 16:11

Метки: в Перми, В России, Спорт

В Перми впервые пройдёт всероссийский полумарафон Забег.рф

Столица Прикамья станет одним из 20 городов-участников спортивного мероприятия
11.03.2019 в 17:27

Метки: В России, в Перми, Спорт, Общество, Анонс

«Поздравляю Вас с триумфом». Владимир Путин пожелал дальнейших успехов прикамскому лыжнику Владиславу Киселеву

Глава государства поздравил спортсмена с первой в истории России победой по спортивному ориентированию
11.03.2019 в 15:42

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт, Общество

Со значком ГТО - бесплатно в кино

Обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах за полцены, заниматься йогой и путешествовать на бонусы от партнеров.
07.03.2019 в 16:07

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Чайковский принимает финал Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Бороться за звание лучших летающих лыжников в России будут более 50 юношей и более 20 девушек.
07.03.2019 в 14:07

Метки: Общество, Спорт, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

Прикамским фермерам пообещали упрощенный выход на рынки сбытаПрикамским фермерам пообещали упрощенный выход на рынки сбыта

За травмоопасный гололёд накажут чиновниковЗа травмоопасный гололёд накажут чиновников

Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолкиТопит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи»Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи»

Пермских перевозчиков ждет очередной этап лицензированияПермских перевозчиков ждет очередной этап лицензирования

Пермь примет в детские сады 15 000 дошколятПермь примет в детские сады 15 000 дошколят

«Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу«Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу

«Подрядчики и заказчики работали в полную силу». Анатолий Дашкевич прокомментировал ситуацию с гололедом«Подрядчики и заказчики работали в полную силу». Анатолий Дашкевич прокомментировал ситуацию с гололедом

Тюремной системе России исполнилось 140 летТюремной системе России исполнилось 140 лет

Пермяки внесли весомый вклад в копилку наград Российской сборной на УниверсиадеПермяки внесли весомый вклад в копилку наград Российской сборной на Универсиаде

Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в миреПермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Обрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фондОбрушение в Лёвшино: часть жильцов аварийного дома переедут в маневренный фонд

Экспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтомЭкспресс-профилактика: дороги в Перми ремонтируют литым асфальтом

В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127В Перми продолжают рассматривать дело о поножовщине в школе № 127

Жители Кудымкара жалуются на скользкие тротуарыЖители Кудымкара жалуются на скользкие тротуары

Для жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздникДля жителей Красных Казарм устроили большой весенний праздник

В Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограммВ Прикамье пройдут временные отключения аналоговой трансляции теле- и радиопрограмм

У православных начался Великий постУ православных начался Великий пост

За порядком в школах будут следить умные камерыЗа порядком в школах будут следить умные камеры

Чтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долгиЧтобы улететь к невесте в Грузию, пермяку пришлось заплатить долги

ЧП в Лёвшино: в доме, где обвалился потолок, УК не чистила снегЧП в Лёвшино: в доме, где обвалился потолок, УК не чистила снег

Пермь. Вести Спорт 11.03.2019Пермь. Вести Спорт 11.03.2019

«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми

Безразмерная квартира: пермяку насчитали квартплату на 2 млн рублейБезразмерная квартира: пермяку насчитали квартплату на 2 млн рублей

В Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномаркаВ Перми на ул. Г. Хасана столкнулись автобус и иномарка

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную