За травмоопасный гололёд накажут чиновников

Прокуратура Перми потребовала наказать виновных во всплеске травматизма на пермских улицах в период гололеда. Таким стал главный итог проверки, проведенный по многочисленным жалобам горожан на скользкие улицы и тротуары. По данным службы скорой помощи, только за три праздничных дня пострадало больше 150. В результате от главы города потребовали наказать ответственных городских чиновников. На это дается месяц.

Виталий Дымолазов, и.о. прокурора г. Перми: "В результате проверки мы пришли к выводу, что есть ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны органов местного самоуправления, прежде всего это касается территориальных органов и администраций районов. По результатам проверки мною было вынесено предписание в адрес главы города Перми, где мы потребовали наказать всех виновных должностных лиц".

Впрочем, виновников будут искать не только среди чиновников. В мэрии в свою очередь сегодня рассказали о претензиях к подрядчикам. Действовать предполагается исходя из условий контрактов. В крайнем случае, они могут быть не оплачены.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации г. Перми: "В контракте прописаны достаточно жесткие условия. В зависимости от оценки, которую комиссия выставляет подрядной организации, он может лишиться 20, 30 процентов денег или вообще их не получить за ту работу, которую сделал некачественно".