Топит как из ведра: в Перми текут крыши и падают потолки

Вслед за протечкой крыш посыпались потолки. В Перми ЧП произошло на улице Социалистическая. Все началось в одной из квартир на третьем этаже, однако масштаб оказался куда шире, причем как в отдельно взятом доме, так и во всей краевой столице, крыши в которой протекают десятками.

Пол заставлен ведрами и тазиками, полными водой. Хозяйка квартиры признается: "Вечером я выливала, сейчас опять набежало…".

А у соседей набежало так, что обвалился потолок, и эта проблема практически всех квартир верхнего этажа дома на Социалистической. Светлана рассказала, что топит как из ведра.

Светлана Чебоксаринова: "Очень сильно текло, над холодильником, текло из лампы, за шкафом, везде всё текло".

Дом признан аварийным, но расселения пока не предвидится, говорят жильцы. Так что приходится тем, кто живёт на третьем этаже, надеяться на то, что над их головой перекрытия окажутся крепче, чем у соседей.

Потолки на верхних этажах - как бомба замедленного действия. Вот, что может быть в итоге. Как рассказали соседи, жилец этой квартиры, года два назад, когда начались серьёзные протечки, просто-напросто съехал отсюда.

Остальным ехать особо некуда, а управляющая компания, по словам жильцов, на дом внимания просто не обращает, и им самим приходится сбрасывать снег с крыши. Директор УК «Ликас» заявила, что это неправда.

Лилия Бовыкина, директор УК «Ликас»: "Двадцать восьмого числа у нас была очистка данной кровли и пятого числа, марта месяца - последние две очистки!".

Сейчас проверку проводит прокуратура. А жителям части квартир предложили разместиться в маневренном фонде.

Десятиэтажка на ул. Юрша тоже течёт и тоже скандал. Управляющая компания обещала убрать снег до 12 марта. Однако в УК «Домком» говорят, что до сих пор не могут этого сделать из-за постоянно припаркованных машин. Жители считают, что это лишь отговорки.

Александр Пономарёв: "Они обещали сделать, убрать снег, и до сих пор убирают, это уже прошла неделя!".

Как только начинает таять снег, появляются десятки жалоб. Если на крыше не убрано, и если она ненадёжна, вода начинает течь в квартиры и подъезды. На Ивановской снег дочистили сегодня, говорят жильцы, а это - остаточные явления.

- Вот эти вот следы извёстки, они у нас лужами стоят!

Алгоритм один - если управляющие организации игнорируют жильцов, следует жаловаться в районные отделы ЖКХ или инспекцию госжилнадзора. Штрафы в данном случае составляют до 300 тысяч рублей. Кроме того, юристы советуют в таких случаях обращаться и в суд - за компенсацией морального, материального и даже физического вреда. Это если от постоянной сырости появляются проблемы со здоровьем.