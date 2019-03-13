Прикамским фермерам пообещали упрощенный выход на рынки сбыта - конкретно речь идет о ярмарках, еще конкретней - о ликвидации прежде необходимых, но по сути дублирующих документов. Что это даст потребителям?

Телята - весенние первенцы, они появились на свет 8 марта, почти все - девочки. Скоро они примкнут к общему стаду сельхозпредприятия «Труд», которое насчитывает 430 голов.

Ильшат Асанов, директор ООО "СХП "Труд": " Чтобы снабдить Лысьвенский район качественным продуктом, который производится именно здесь в Лысьве".

Речь о мясе и молоке. Для переработки и дальнейшей продажи лысьвенские фермеры решили объединить усилия, создали кооператив и получили грант на строительство цехов - убойного и перерабатывающего.

Елена Сметанина, председатель сельскохозяйственного кооператива «Надежда»: "В объединение вошло 10 сельхозтоваропроизводителей. Мы производим до 10 наименований колбасных изделий по ГОСТу".

Натуральную колбасу без примесей и красителей можно купить в специализированном магазине в Лысьве, куда готовую продукцию поставляет кооператив «Надежда».

В планах у фермеров производство расширить - нарастить объемы и пополнить линейку ассортимента выпуском консервов. И здесь прилавка одного магазина будет уже недостаточно.

Алексей Бурнашов, депутат Государственной Думы РФ: "Сегодня те люди, которые занимаются частным сельским хозяйством и которые хотят продавать свою продукцию, условно на рынке будут освобождены от многих бюрократических, а соответственно, и финансовых затрат".

Депутаты предлагают отказаться от «карточек продавца» - лишнего, дублирующего документа. Чтобы выйти на ярмарку, фермеру будет достаточно договора о предоставлении торгового места и документа, удостоверяющего личность. Соответствующий законопроект был единогласно принят в первом чтении. Перед вторым возможные доработки обсудили с сельхозпроизводителями.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской ТПП: "Предложения по совершенствованию этого законопроекта, которые обсуждались сегодня - это начало большого разговора. Я думаю, что это длинная дорога, главное начинать по ней идти".

В конце пути фермеры даже с небольшими хозяйствами получат постоянные точки сбыта, а покупатели - местную, натуральную продукцию. Доработки к законопроекту депутаты Госдумы обсудят после 14 марта.