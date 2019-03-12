Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи». Участниками соревнований стали более полусотни спортсменов. Самому младшему едва исполнилось 6 лет. Кубок представлял собой 4 этапа, заключительный, по словам спортсменов, стал самым сложным. В следующем году организаторы планируют включить в программу дисциплины для сноубордистов.

