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Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи»

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Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи». Участниками соревнований стали более полусотни спортсменов. Самому младшему едва исполнилось 6 лет. Кубок представлял собой 4 этапа, заключительный, по словам спортсменов, стал самым сложным. В следующем году организаторы планируют включить в программу дисциплины для сноубордистов.

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Спорт

Опубликовано: 12.03.2019 в 18:05 в рубрике - Вести Пермь

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