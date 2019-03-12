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Пермских перевозчиков ждет очередной этап лицензирования
Пермских перевозчиков ждет очередной этап лицензирования. Согласно новым правилам, вступившим в силу еще в начале марта, документы на право перевозки пассажиров должны получить все транспортные средства, с числом посадочных мест больше восьми. Эту же процедуру должны пройти те, кто осуществляет «заказные» перевозки. Официально в управление государственного автодорожного надзора по Пермскому краю документы уже получили больше 500 частных перевозчиков - это крупные транспортные компании. Здесь ожидают еще около 1 тысячи мелких компаний, по закону им дается 120 дней на то, чтобы получить лицензию. Уже с 1 июля из-за отсутствия подобного документа владельцев транспортных средств ждут серьезные штрафы, вплоть до полумиллиона рублей.
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