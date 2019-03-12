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Пермь примет в детские сады 15 000 дошколят
На 20 звонков в течение часа ответили сотрудники департамента образования Администрации Перми в ходе телефонной горячей линии. В этом году ранняя приёмная кампания по приёму в детские сады направлена на снятие напряжения вокруг болезненного для многих горожан вопроса.
С 1 апреля в течение двух недель все трёхлетки, зарегистрированные в базе данных, будут закреплены за детскими садами. После 16 апреля родителей по телефону уведомят, куда подойти и какие принести документы. Аналогичная информация появится и в электронных личных кабинетах. После льготников приоритет будет отдан родившимся весной- летом 2016 года. Далее места распределят среди «осенних» малышей. Большая часть поступивших звонков касалась именно их. Всего в этом году готовятся принять 15 000 дошколят. Откроются два новых сада на Чернышевского,17 на 120 мест и Агатовая,26 на 300 мест.
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