Пермская «Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Пермяки успешно начали матч, вели первую четверть, держали напор гостей во второй и третьей, но с рывком рижан в концовке справиться не смогли - 73:78 в пользу ВЭФа. В составе пермяков отличился Трэ Маклин, набравший 15 очков.