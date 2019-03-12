Тюремной системе России исполнилось 140 лет. В Перми в часть этого события открыли выставку и наградили сотрудников ФСИН.

Одно из первых исправительных учреждений Пермского края располагалось на реке Чусовой и состояло из небольших деревянных домиков, территория была огорожена небольшим забором с колючей проволокой. При этом режим содержания был достаточно строгим.

Особое место в истории исполнительной системы занимают военные годы. Только с севера края во времена Великой Отечественной на фронт ушли 6000 осужденных.

Сергей Ерофеев, половник внутренней службы в отставке: "Все они с честью и достоинством защищали Родину. Некоторые были награждены орденами и медалями, стали героями Советского Союза".

Именно историческая экспозиция о зарождении и развитии уголовно-исполнительной системы в Прикамье стала центром внимания в фойе. Здесь можно найти и личные карточки работников 30-х годов, и профсоюзные билеты, и фотографии первых руководителей управления, и памятки для тех, кто уходил на фронт.

С выноса знамени началась торжественная часть праздника. Именно 140 лет назад 12 марта 1879 года император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, который руководил всеми учреждениями такого рода. С тех далеких времен поменялось немало.

Владимир Андреев, генерал-майор: "Сейчас условия отбывания наказания изменились, условия жизни сотрудников, построены учебные базы, комфортабельные здания, даже постовые вышки все утепленные"

А вот главная задача остается неизменной все 140 лет- стоять на стороне закона и страже правопорядка.

Аплодисменты в этот праздничный день в зале не прекращаются - ими чествуют всех, кто выходит на сцену для получения наград за высокие достижения.