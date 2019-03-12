Пермяки внесли весомый вклад в копилку наград Российской сборной на Универсиаде
Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске. Всего на счету россиян по 35 золотых и серебряных и 30 бронзовых наград. Приложили к общему успеху руку и прикамцы. В сложных погодных условиях наша Валерия Васнецова в дуэте с Александром Дедюхиным завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете. Серебро взяла сборная Чехии, навязавшая борьбу россиянам, бронза досталась Франции. Владислав Киселев собрал полный комплект наград в спортивном ориентировании. Данный вид в программу Всемирной зимней Универсиады включён впервые. К ранее завоёванным золоту и серебру Киселёв добавил бронзу в лыжах на средней дистанции. Ещё одну бронзовую медаль в парном могуле завоевала Елизавета Безгодова. Победила немка Леа Буард, второе место у японки Кисара Сумиёси. В индивидуальных соревнованиях воспитанница СШОР «Огонёк» стала шестой.
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