Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире

Пермская пара стала одной из лучших в мире. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии. Наш дуэт впервые выступал на соревнованиях такого уровня и при этом уступил паре из Санкт-Петербурга Анастасии Мишиной - Александру Галлямову всего 0,57 балла. Тренируют пермских спортсменов Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.