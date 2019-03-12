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Пермские фигуристы стали одной из лучших пар в мире
Пермская пара стала одной из лучших в мире. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии. Наш дуэт впервые выступал на соревнованиях такого уровня и при этом уступил паре из Санкт-Петербурга Анастасии Мишиной - Александру Галлямову всего 0,57 балла. Тренируют пермских спортсменов Валентина Тюкова и Павел Слюсаренко.
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