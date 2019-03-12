У православных начался Великий пост

У православных сегодня начался Великий пост. В ближайшие 40 дней верующие должны по возможности воздержаться от мясной и молочной пищи. По понедельникам, средам и пятницам практикуется сухоедение, можно употреблять воду, хлеб, фрукты, овощи, компоты. По вторникам и четвергам - горячая пища без масла. В субботу и воскресенье еду можно сдобрить растительным маслом. Рыба разрешена в Благовещение - 7 апреля и Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи. Впрочем, священники не устают повторять, что Великий пост - это больше время духовного совершенствования, нежели телесных ограничений.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской епархии: "Это те 40 дней, когда надо собрать себя и на небольшой отрезок времени попробовать быть немножечко другим. Немножечко другим в семье, немножечко другим на работе. А почему вы не говорите, что необходимо изменить себя в корне? Потому что это будет лицемерие, либо просто человек сломается".