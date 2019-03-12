За порядком в школах будут следить умные камеры

К 2021-му году во всех пермских школах планируют внедрить систему распознавания лиц. Об этом заявили в городском департаменте образования. Пока такая технология работает только в одном учебном заведении - в «Мастерграде», на Костычева, 16. Там ее тестировали с сентября прошлого года. Пока, как заявлено, все действует должным образом.