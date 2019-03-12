ЧП в Лёвшино: в доме, где обвалился потолок, УК не чистила снег

В пермском микрорайоне Левшино в доме по адресу: Социалистическая, 13 обрушился потолок. Все случилось в квартирах на третьем этаже.

Дом шлакоблочный, 1957 года постройки. Всего в трехэтажном доме 33 квартиры. Дом признан аварийным, расселение запланировано на 2024 год. Жителям верхних этажей, где сильные протечки, предложили временное проживание в маневренном фонде. На переселение дали согласие 5 человек.

Как рассказали жители, протечки в доме происходят регулярно. По словам жителей, УК "Ликас" не чистила снег всю зиму. Эту работу жильцы дома выполняют самостоятельно.

Судя по потолкам в квартирах и чердачным перекрытиям, ситуация сложная, возможно, из-за невнимания управляющей организации.