Пермь. Вести Спорт 11.03.2019

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- Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии.

- Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске. Всего на счету россиян по 35 золотых и серебряных и 30 бронзовых наград. Приложили к общему успеху руку и прикамцы.

- Пермская «Парма» на домашней площадке уступила рижскому ВЭФу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.