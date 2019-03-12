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Пермь. Вести Спорт 11.03.2019
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- Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли второе место на Юниорском Чемпионате Мира по фигурному катанию в Хорватии.
- Сборная России завоевала 100 медалей за два дня до завершения Универсиады в Красноярске. Всего на счету россиян по 35 золотых и серебряных и 30 бронзовых наград. Приложили к общему успеху руку и прикамцы.
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