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«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми
На сцене Пермского театра оперы и балета сегодня - «Лючия ди Ламмермур». Эта трагическая история о любви считается одним из лучших образцов стиля бельканто. Главную партию сегодня исполнит Надежда Павлова, завтра - испанская певица Сара Бланш.
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