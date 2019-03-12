«Лючия ди Ламмермур» - мировая премьера в Перми

На сцене Пермского театра оперы и балета сегодня - «Лючия ди Ламмермур». Эта трагическая история о любви считается одним из лучших образцов стиля бельканто. Главную партию сегодня исполнит Надежда Павлова, завтра - испанская певица Сара Бланш.