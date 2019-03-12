Безразмерная квартира: пермяку насчитали квартплату на 2 млн рублей

Сенсация в пермском ЖКХ. В краевой столице появилась безразмерная квартира. В ней, в доме на улице Павла Соловьева, 6, проживает более 4 тысяч человек. Это, судя по коммунальной квитанции. Более того, за проживающих собственнику в феврале насчитали квартплату на 2 миллиона рублей. В управляющей компании «Свой дом» ошибку уже признали и принесли публичные извинения. Все объясняют техническим сбоем в системе начислений. В Инспекции государственного жилищного надзора по факту сейчас начали проверку. Не исключено, что подобные ошибки могут повториться.

Виктор Казеев, пресс-секретарь Министерства ЖКХ Пермского края: "Если в принципе у гражданина возникают какие-то сомнения в том, что ему пишут в платежках, он имеет полное право обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора с заявлением, к которому надо приложить платежные документы, и тогда инспекция имеет право провести проверку документальную и если необходимо сделать перерасчет".