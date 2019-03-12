На агрессивного отчима заведено уголовное дело

В полиции возбудили уголовное дело на человека, который, как говорят очевидцы, избил полуторагодовалого ребенка и выставил его на несколько часов на холодный балкон. А позже, очевидно в состоянии аффекта выбросил из окна детскую коляску. Эта история произошла в доме на Революции, 48а. Часть ее соседи засняли на видео, но полной реконструкцией событий займутся следователи. На сегодня известно, что ребенок находится в больнице, а его обидчик задержан.

Жуткие кадры, сопровождающиеся детским плачем, сняли соседи семьи, чей ребёнок сейчас находится в больнице. Известно, что мать оставила мальчика возрастом 1 год и 4 месяца со своим сожителем, который отцом ребёнку не является. Как рассказали свидетели, мужчина кричал и громил квартиру. На кадрах видно, как с окровавленными руками он в исступлении пинает стены. После выбрасывает из окна коляску малыша. Самого ребёнка полицейские обнаружили на балконе.

Чем именно мог разозлить взрослого человека малыш, который и говорить ещё не умеет, сейчас выясняют следователи. Как и то, где была мать ребёнка. Она понесёт наказание за неисполнение своих обязанностей.

Татьяна Авдюкова, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю: "На мать ребёнка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. По факту умышленного причинения лёгкого вредя здоровью возбуждено уголовное дело".

Семья живёт в современном жилом комплексе, ранее на учёте в полиции не состояла. Вернуться домой малыш, предположительно, сможет к концу недели. Диагноз «переохлаждение» врачи сняли, но на лице и теле ребёнка остаются синяки.

Владимир Крылов, заведующий отделением нейрохирургии ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»: "В настоящее время состояние ребёнка удовлетворительное, он находится в общей палате. Диагноз переохлаждение был снят. Сейчас он с родственниками".

По словам специалистов, к врачу, но уже другого профиля, следует направить обидчика малыша. Не исключено, что такая ситуация повторится.

Николай Стрелков, врач-психотерапевт: "Как показывает статистика, агрессия со стороны небиологических родственников развивается в разы, в десятки раз больше. Родителей сдерживает социальный родительский статус, он блокирует проявление агрессивных импульсов".

Суд арестовал дебошира на 5 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Что касается умышленного причинения лёгкого вреда здоровью ребёнка, здесь максимальная санкция - до 4 месяцев ареста или штраф до 40 тысяч рублей.