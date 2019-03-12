Тягу к спорту Пермский край поддержит материально

Тягу к спорту в Пермском крае решено поддерживать материально. Число тех, кто получает особую стипендию от губернатора, в крае увеличат в два раза. Что потребуется, чтобы войти в это число?

Сложный элемент называется «сальто с крестом». Исполняет его могулистка Виктория Лазаренко. В прошлом году с первенства мира в Швеции она приехала с золотой медалью. Встречали в родном Чусовом как героя.

Виктория Лазаренко: "Когда я приехала домой, все поздравлять начали, в школе у нас были малые олимпийские игры, и мне вот сразу сказали - Вика, выйди, скажи, поздравь всех".

Аналогично золотую медаль привезла команда Марии Дубровиной из Калининграда, с кубка России по пляжному регби. Сейчас девушки играют в категории профессионалов, а на тот момент считались еще только любителями.

Мария Дубровина, игрок регбийной команды «Витязь»: "Участвовала также вместе с нами-любителями профессиональная команда, с ними наравне мы тоже боролись, и занять первое место было достаточно трудно. Сразу же вспоминаешь все трудные тренировки, которые были, вспоминаешь слезы, пот, но это стоило того".

Кроме любви к спорту, девушек объединяет еще один факт. Обе за первые места получают стипендию от властей Пермского края. Как и еще около 400 лучших спортсменов. В 2019-м количество стипендиатов решено увеличить в два раза.

Владимир Епанов, министр физической культуры и спорта Пермского края: "У нас очень сильные ребята, которые показывают серьезные результаты, и мы, конечно, их поддерживаем. Да, видов спорта много, спортсменов много, и мы, конечно, увеличиваем".

Стипендию от Минспорта, 15 тысяч рублей, в 2019-м будут ежемесячно получать 90 спортсменов и тренеров. Стипендию губернатора, по пять тысяч рублей - 250 юных талантов. Соответственно и суммы, выделенные на поддержку, увеличатся в два раза.

Сергей Лазаренко, заслуженный тренер России, президент Федерации фристайла Пермского края: "Стипендии даются не за красивые глаза, а за показанные высокие результаты, особенно это хорошая поддержка для молодых спортсменов".

Как один из результатов поддержки. Двое пермяков уже завоевали призовые места на нынешней Универсиаде в Красноярске.

Поддерживая ребят стипендиями, а также обновляя спортивную инфраструктуру, власти региона в конечном итоге хотят, чтобы молодые и перспективные спортсмены не покидали Пермский край и продолжали славить его на международной арене.