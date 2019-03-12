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← Скользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёда

В доме на ул. Юрша проведут комплексное обследование

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Юрша

С шумом и грохотом. В Перми на улице Юрша в одной из многоэтажек произошло очередное обрушение конструкций. Рухнула плита на техническом этаже, прямо на крышу балкона десятого этажа. Эвакуации, в отличие от недавнего ЧП в доме на улице Революции, не потребовалось. Тем не менее, управляющая компания часть придомовой территории огородила. А в подъезде развесили объявления о том, что жильцам нескольких квартир не рекомендуется выходить на балконы.

Марина Крупина, начальник отдела по связям с общественностью УК «Домком»: "В усиленном режиме занимаемся, поиском подрядной организации, которая будет проводить комплексное обследование, потом выйдем на общее собрание, потому что данное обследование будет проводиться за счёт средств капитального ремонта".

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 12.03.2019 в 09:45 в рубрике - Вести Пермь

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← Скользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёда

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