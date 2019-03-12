Скользкая дорожка: в Перми сотни человек пострадали от гололёда

Гололедица, покрывшая пермские улицы в минувшие праздники, может вернуться уже завтра вместе с минусовыми значениями днем и ночью. Об этом заявили синоптики. Обновится статистика и в травмпунктах. Если 6 марта в Перми при падении на льду пострадали 7 человек, то за три праздничных дня количество пострадавших перевалило за 150.

Необычные кадры в сети - кажется, юноша себя чувствует куда увереннее на коньках на заледенелом тротуаре, в отличие от рядом идущих людей. По всей видимости, молодой человек таким образом решил пошутить.

А вот Валентине Григорьевне не до шуток. По этому тротуару она передвигается каждый раз с опаской.

Валентина Деменева: "У меня до сих пор болит бок. Хлопнулась прямо".

По данным скорой помощи Перми, только за неделю травмы получили более 150 человек. В выходные в соцсетях было немало сообщений по этому поводу. За работой подрядчиков следят инспекторы и представители районных учреждений благоустройства.

Причиной гололеда стала резкая оттепель и заморозки. Подрядчики ежедневно получают сводки погоды и указания по уборке города. Как рассказали в городской администрации, на уборку в выходные было брошено достаточно сил - 350 машин и 920 тонн противогололедных материалов.

За один раз в короб вмещается около 700 кг реагента. За день такая машина разбрасывает около 15 тонн песко-соляной смеси.

Вот только в ряде районов зафиксировали нарушение технологического цикла подрядчиками. А это и приводит к образованию наката.

Кирилл Самаркин, заместитель начальника управления внешнего благоустройства администрации Перми: "В течение 7 часов при возникновении гололеда идет подсыпка противогололедными материалами тротуаров, после чего механизированным способом производится очистка и повторная подсыпка. Подрядчики там, где не сработали своевременно, или управляющие компании, которые не произвели подсыпку, там образовался гололед".

За такие нарушения подрядчиков ожидают предписания и штрафы. Все жалобы взяты на контроль. На разрешение сложившейся ситуации с гололедом и снегом в администрации дали срок до конца недели.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми: "Штрафовать немилосердно всех, чтобы за эту неделю хозяйствующие субъекты отрабатывали полностью и по тротуарам со своим снегом с крыш и по кучам, которые формируют у своих объектов".

А жаловаться на гололед, нечищеные дороги и тротуары, а также сосульки на крышах не только можно, но и нужно. Первой инстанцией в списке должна стать ваша УК. Также сообщить о проблеме можно на портал «Управляем вместе», в районные администрации, департамент ЖКХ и Инспекцию государственного жилищного надзора.