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← Отчим избил малыша и выбросил с балкона коляску

В Перми отметили годовщину создания Уральского добровольческого танкового корпуса

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танк

Большую выставку в Доме офицеров открыли к годовщине создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Торжества  прошли возле легендарного монумента. 

Ради почетного караула перекрывают движение по улице Сибирской. Кадеты печатают шаг, вода и снег летят из-под ног. Ребята несут вахту памяти у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Все желающие возлагают цветы к вечному огню.

От пуговицы на форме до боевого танка - снарядили корпус жители трех областей: Молотовской, ныне это Пермский край, Свердловской и Челябинской. Все сделано, как сказали бы сейчас, в свободное от работы время. Но в 1943 такой роскоши не было - враг наступал. У станка - по нескольку смен, днем и ночью. В конечном итоге уральцы не подвели. И те, кто трудился в тылу, и те, кто сражался на фронте.

танки

К годовщине создания добровольческого танкового корпуса в Доме офицеров организована большая выставка. На экскурсии съехались школьники со всего края. Посмотреть есть что.

Например, три подробные копии реальных танков Т-34. На таких же настоящих машинах в бой шли добровольцы Уральского танкового корпуса.

В упрощенном варианте модель танка можно сделать и у себя дома. Этому учили на мастер-классе. Нужен клей и пенопласт. А вот такую модель - игрушечный танк на пульте управления - собрать уже сложнее. Упражнения как на экзамене в ГИБДД: змейка, гараж и эстакада. Когда-нибудь вероятно даже настоящие танки будут управляться дистанционно.

танк

 

Рядом с виртуальным полем боя - экспозиция артефактов, которые поисковые отряды находят на реальных полях, где когда то сражались солдаты. Железо войны. От некоторых историй мурашки по коже, и это заставляет ребят задуматься.

Пожалуй, самая показательная цифра во всей истории уральского добровольческого - набрать требовалось около 10 тысяч солдат, желающих записалось в 12 раз больше - 120 тысяч человек.

черный нож

 

 

Данил Гусельников

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 11.03.2019 в 16:50 в рубрике - Вести Пермь

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← Отчим избил малыша и выбросил с балкона коляску

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