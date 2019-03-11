В Перми отметили годовщину создания Уральского добровольческого танкового корпуса
Большую выставку в Доме офицеров открыли к годовщине создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Торжества прошли возле легендарного монумента.
Ради почетного караула перекрывают движение по улице Сибирской. Кадеты печатают шаг, вода и снег летят из-под ног. Ребята несут вахту памяти у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу. Все желающие возлагают цветы к вечному огню.
От пуговицы на форме до боевого танка - снарядили корпус жители трех областей: Молотовской, ныне это Пермский край, Свердловской и Челябинской. Все сделано, как сказали бы сейчас, в свободное от работы время. Но в 1943 такой роскоши не было - враг наступал. У станка - по нескольку смен, днем и ночью. В конечном итоге уральцы не подвели. И те, кто трудился в тылу, и те, кто сражался на фронте.
К годовщине создания добровольческого танкового корпуса в Доме офицеров организована большая выставка. На экскурсии съехались школьники со всего края. Посмотреть есть что.
Например, три подробные копии реальных танков Т-34. На таких же настоящих машинах в бой шли добровольцы Уральского танкового корпуса.
В упрощенном варианте модель танка можно сделать и у себя дома. Этому учили на мастер-классе. Нужен клей и пенопласт. А вот такую модель - игрушечный танк на пульте управления - собрать уже сложнее. Упражнения как на экзамене в ГИБДД: змейка, гараж и эстакада. Когда-нибудь вероятно даже настоящие танки будут управляться дистанционно.
Рядом с виртуальным полем боя - экспозиция артефактов, которые поисковые отряды находят на реальных полях, где когда то сражались солдаты. Железо войны. От некоторых историй мурашки по коже, и это заставляет ребят задуматься.
Пожалуй, самая показательная цифра во всей истории уральского добровольческого - набрать требовалось около 10 тысяч солдат, желающих записалось в 12 раз больше - 120 тысяч человек.
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