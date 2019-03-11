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Отчим избил малыша и выбросил с балкона коляску
В полиции возбудили уголовное дело на жителя Перми, который, как говорят очевидцы, избил 1,5-годовалого ребенка и выставил его на холодный балкон. Кроме того, он выбросил из окна детскую коляску. Жуткая история случилась в доме по адресу ул. Революции, 48А. Все произошедшее запечатлели на видео и выложили в Интернет соседи. Известно, что ранее семья на специальном учете не состояла.
Как сообщается, дебошир был пьян и вел себя неадекватно. Его увезли в дежурную часть, а малыша госпитализировали. На мать ребенка составлен административный протокол.
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