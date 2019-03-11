Ничего себе ошибка: пермяк получил ЖКХ-квитанцию на 2 млн рублей

Пермяку, живущему в доме № 6 на улице Соловьева, пришла квитанция за квартплату на 2 миллиона 179 тысяч рублей. А в строке «количество прописанных» было указано 4 тысячи 50 человек. Была проведена проверка. В итоге выяснилось, что всему виной техническая ошибка - якобы сведения внесли неверно из-за сбоя программного обеспечения. Управляющая компания «Свой дом» принесла извинения собственнику квартиры. Сейчас ошибка устранена, начисления откорректированы.