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Горные лыжи объединяют
Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи». Участниками соревнований стали более полусотни спортсменов. Самому младшему едва исполнилось 6 лет. Кубок представлял собой 4 этапа. Заключительный, по словам спортсменов, стал самым сложным.
В итоге мастер спорта СССР Михаил Бозин стал одним из победителей - как прошедших стартов, так и по итогам всего сезона. В следующем году организаторы планируют включить в программу дисциплины для сноубордистов.
Павел Погодин, администратор и шеф-инструктор горнолыжного комплекса «Жебреи»: "На горнолыжном комплексе вы всегда сможете найти себе друзей, близким вам по духу, по экстремальным видам спорта, это интересно, это объединяет людей. Отличное настроение. Старты прошли в очень хорошем ключе".
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