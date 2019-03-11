Горные лыжи объединяют

Любители зимних видов спорта определили обладателя Кубка горнолыжного комплекса «Жебреи». Участниками соревнований стали более полусотни спортсменов. Самому младшему едва исполнилось 6 лет. Кубок представлял собой 4 этапа. Заключительный, по словам спортсменов, стал самым сложным.

В итоге мастер спорта СССР Михаил Бозин стал одним из победителей - как прошедших стартов, так и по итогам всего сезона. В следующем году организаторы планируют включить в программу дисциплины для сноубордистов.

Павел Погодин, администратор и шеф-инструктор горнолыжного комплекса «Жебреи»: "На горнолыжном комплексе вы всегда сможете найти себе друзей, близким вам по духу, по экстремальным видам спорта, это интересно, это объединяет людей. Отличное настроение. Старты прошли в очень хорошем ключе".