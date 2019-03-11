Широкая Масленица: пермяки проводили зиму с размахом

Масленицу в Прикамье отметили масштабно. Помимо Хохловки, народные гуляния прошли на городской эспланаде и в парке Горького.

Песни и хороводы - лучшее завершение Масленичной недели. Многие пермяки предпочли провести время активно, наслаждаясь первым весенним солнцем.

На эспланаде свой «горячий» лагерь разбили кузнецы. Здесь куют - здесь же и готовят еду. В качестве очага - своя кузнечная масленица.

Юрий Чирков, председатель гильдии мастеров Урала: "Мотивы пермского звериного стиля, вверху солярный символ - копье, мы кузнецы, поэтому мы сдедали все в нашем таком стиле».

В парке Горького у каждого гостя в праздник есть возможность попробовать себя в роли скульптора. В свое чучело маслиницы можно вложить все боли и обиды уходящей зимы.

Масленица - прекрасный повод показать всю молодецкую удаль. Пока одни устраивали битву подушками, Максим, забравшись на столб, получил главный приз праздника.

Максим Сергеев: "Не очень тяжело, технику нужно знать, пару раз попробуйте - и всё получится».

В селе Хохловка песня возле избы Кудымова, пусть и на коми- пермяцком, но понятна всем. Исполняет ансамбль из Кочево. Масленица - всеобщий праздник, и отмечают ее на всей территории края.

Вера Мелехина, Руководитель фольклорного ансамбля «Подснежник»: "У нас в Коми округе не так широко праздновали раньше, катались на санках, но чучело не жгли, это уже потом пришло».

На лобном месте рыцари устраивают ресталище. Другие реконструкторы у казацкой заставы всех желающих угощают хлебом с порохом - раньше таким рецептом лечили от цинги.

Но главное угощение - блины. И пусть говорят, что у каждой хозяйки свой рецепт, основные игридиенты остаются неизменными.

Анна Юнусова: "Туда положили яйца, молоко, мука и немножко любви".

Поход "стенка на стенку" разгреет кровь у кого угодно. А когда градус праздника достигает максимума, толпой наваливаются на последний оплот зимы - снежную крепость.

Апофеоз всего праздника - настоящая огненная феерия. Вместе с горящим чучелом Масленицы весна окончательно вступает в свои права, и теперь уже не только календарная.