Жуткий гололед омрачил Масленицу в Хохловке
В социальных сетях сообщают, что из-за жуткого гололеда оказался испорчен праздник Масленица в архитектурно-этнографическом музее Хохловка. Как пишут, ходить было сложно, люди падали. Песком были посыпаны только центральные места. Несколько человек увезли на скорой, а до нее людей доставили на обычном тракторе, некоторых на руках несли спасатели.
По официальным данным, всего пострадали 8 человек, один был госпитализирован.
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