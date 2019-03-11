Жуткий гололед омрачил Масленицу в Хохловке

В социальных сетях сообщают, что из-за жуткого гололеда оказался испорчен праздник Масленица в архитектурно-этнографическом музее Хохловка. Как пишут, ходить было сложно, люди падали. Песком были посыпаны только центральные места. Несколько человек увезли на скорой, а до нее людей доставили на обычном тракторе, некоторых на руках несли спасатели.

По официальным данным, всего пострадали 8 человек, один был госпитализирован.