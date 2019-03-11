Пермь как один большой каток

Прокуратура начала проверку после многочисленных жалоб на гололедицу в Перми. По данным ведомства, с начала марта различные травмы получили уже 150 человек. Обещают проверить работу администраций, подрядных и управляющих организаций по содержанию территорий.

Прокуратура Пермского края: «Основанием послужили множественные обращения пермяков, а также факты травматизма в период с 6 по 9 марта. Мы проверим своевременность очистки кровель домов, расчистки тротуаров, автомобильных дорог, придомовых территорий от снега и наледи. Каждому факту травматизма, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, либо последуют меры прокурорского реагирования».