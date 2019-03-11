Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

Пермь как один большой каток

смотреть видео

гололед

Прокуратура начала проверку после многочисленных жалоб на гололедицу в Перми. По данным ведомства, с начала марта различные травмы получили уже 150 человек. Обещают проверить работу администраций, подрядных и управляющих организаций по содержанию территорий. 

Прокуратура Пермского края: «Основанием послужили множественные обращения пермяков, а также факты травматизма в период с 6 по 9 марта. Мы проверим своевременность очистки кровель домов, расчистки тротуаров, автомобильных дорог, придомовых территорий от снега и наледи. Каждому факту травматизма, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, либо последуют меры прокурорского реагирования».

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.03.2019 в 14:10 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа

Ешё больше хороших дел

Театр-Театр впервые адаптировал спектакль для людей с нарушениями зрения

Дороги края контролируют с высоты птичьего полёта

Самым бедным пенсионерам пересчитают надбавку

Пермские нефтяники устроили для женщин настоящий праздник

Дарите женщинам цветы!

Цветочные магазины работали круглосуточно

Пермский ТЮЗ представит свою версию «Генералов песчаных карьеров»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

Обратите внимание

в Перми

Пермь как один большой каток

Прокуратура начала проверку после многочисленных жалоб на гололедицу в Перми.
11.03.2019 в 14:10

Метки: в Перми, Общество

Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

Жуткая история случилась в доме на ул. Революции. Произошедшее сняли на видео и выложили в Сеть соседи.
11.03.2019 в 13:00

Метки: в Перми, Происшествия

Падение Перми. За несколько дней скорая помощь зафиксировала более 150 пострадавших от гололеда

В мэрии признали работу подрядных организаций неудовлетворительной, а прокуратура уже приступила к проверке
11.03.2019 в 12:35

Метки: в Перми, Общество, Власть, Происшествия

В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа

Эвакуация жителей не потребовалась.
11.03.2019 в 12:35

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Ешё больше хороших дел

Семь разных по тематике, но все как один общественно полезные проекты, стали победителями грантового конкурса компании «СИБУР».
11.03.2019 в 12:13

Метки: в Перми, Общество

В России

Со значком ГТО - бесплатно в кино

Обладатели знаков отличия смогут бесплатно ходить в кино, кататься на горных лыжах за полцены, заниматься йогой и путешествовать на бонусы от партнеров.
07.03.2019 в 16:07

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Чайковский принимает финал Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Бороться за звание лучших летающих лыжников в России будут более 50 юношей и более 20 девушек.
07.03.2019 в 14:07

Метки: Общество, Спорт, В России, в Пермском крае

В России могут запретить хостелы в жилых домах

Госдума приняла законопроект, теперь решение за Советом Федерации
07.03.2019 в 13:12

Метки: В России, в Перми, Общество

На Южном Урале зафиксировал рост туристов из других городов страны и из-за рубежа

Российские туристы в последние годы все чаще отдают предпочтение именно родным красотам и достопримечательностям.
06.03.2019 в 20:35

Метки: Общество, В России

Эксперты составили антирейтинг подарков на 8 Марта

Большинство дам не в восторге от приспособлений для готовки.
06.03.2019 в 14:57

Метки: в Перми, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Пермь как один большой катокПермь как один большой каток

Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнкаПермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

Падение Перми. За несколько дней скорая помощь зафиксировала более 150 пострадавших от гололедаПадение Перми. За несколько дней скорая помощь зафиксировала более 150 пострадавших от гололеда

В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажаВ многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа

Ешё больше хороших делЕшё больше хороших дел

Театр-Театр впервые адаптировал спектакль для людей с нарушениями зренияТеатр-Театр впервые адаптировал спектакль для людей с нарушениями зрения

Дороги края контролируют с высоты птичьего полётаДороги края контролируют с высоты птичьего полёта

Самым бедным пенсионерам пересчитают надбавкуСамым бедным пенсионерам пересчитают надбавку

В Перми через год появится новый муниципальный приют для безнадзорных животныхВ Перми через год появится новый муниципальный приют для безнадзорных животных

В Прикамье стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»В Прикамье стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

В Кочевском районе рухнуло здание школьного спортзалаВ Кочевском районе рухнуло здание школьного спортзала

Пермские нефтяники устроили для женщин настоящий праздникПермские нефтяники устроили для женщин настоящий праздник

Дарите женщинам цветы!Дарите женщинам цветы!

Цветочные магазины работали круглосуточноЦветочные магазины работали круглосуточно

Цель - современное лечение в комфортных условияхЦель - современное лечение в комфортных условиях

Что делать, если курят на лестнице?Что делать, если курят на лестнице?

Басков поёт, удивляет и шокируетБасков поёт, удивляет и шокирует

5 признаков Михаила Жванецкого5 признаков Михаила Жванецкого

Один момент: Вам - комплиментОдин момент: Вам - комплимент

Пешком быстрее. В Перми пробки достигли 10 балловПешком быстрее. В Перми пробки достигли 10 баллов

Пермский ТЮЗ представит свою версию «Генералов песчаных карьеров»Пермский ТЮЗ представит свою версию «Генералов песчаных карьеров»

В выходные дни в Пермском крае снова ожидается оттепельВ выходные дни в Пермском крае снова ожидается оттепель

Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегдаБерешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда

Юрий Лапшин посвятил «Увертюру» Году театраЮрий Лапшин посвятил «Увертюру» Году театра

Со значком ГТО - бесплатно в киноСо значком ГТО - бесплатно в кино

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную