← В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа
Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка
В полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Перми, который избил полуторагодовалого ребенка и выставил его на холодный балкон. Жуткая история случилась в доме на ул. Революции. Произошедшее сняли на видео и выложили в Сеть соседи.
Юлия Горбунова, замначальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Ночью 10 марта в полицию обратилась жительница дома по ул. Революции, 48-а и сообщила о том, что в соседней квартире мужчина ведет себя неадекватно, при этом плачет ребенок. Незамедлительно по указанному адресу прибыл наряд Росгвардии. Полицейские обнаружили на балконе ребенка 2017 года рождения с различными травмами. Малыш, которому 1 год и 4 месяца, госпитализирован в больницу. Гражданин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в дежурную часть.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа
Ешё больше хороших дел
Театр-Театр впервые адаптировал спектакль для людей с нарушениями зрения
Дороги края контролируют с высоты птичьего полёта
Самым бедным пенсионерам пересчитают надбавку
Пермские нефтяники устроили для женщин настоящий праздник
Дарите женщинам цветы!
Цветочные магазины работали круглосуточно
Пермский ТЮЗ представит свою версию «Генералов песчаных карьеров»
Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда
Добавить комментарий: