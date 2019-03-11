Пермяк избил и выставил на мороз 1,5-годовалого ребёнка

В полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Перми, который избил полуторагодовалого ребенка и выставил его на холодный балкон. Жуткая история случилась в доме на ул. Революции. Произошедшее сняли на видео и выложили в Сеть соседи.

Юлия Горбунова, замначальника ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Ночью 10 марта в полицию обратилась жительница дома по ул. Революции, 48-а и сообщила о том, что в соседней квартире мужчина ведет себя неадекватно, при этом плачет ребенок. Незамедлительно по указанному адресу прибыл наряд Росгвардии. Полицейские обнаружили на балконе ребенка 2017 года рождения с различными травмами. Малыш, которому 1 год и 4 месяца, госпитализирован в больницу. Гражданин, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в дежурную часть.