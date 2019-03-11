Ешё больше хороших дел

Семь разных по своей тематике, но все как один общественно полезные проекты, стали победителями грантового конкурса компании «СИБУР». Конкурсная комиссия старалась отобрать именно те предложения, которые можно считать социально значимыми для Прикамья в целом, и Перми в частности. Приветствовал участников и глава краевой столицы. Что теперь будет сделано?

Детская площадка на Стаханова, 15 давно не отвечает ни требованиям ребятишек, ни требованиям безопасности. Елена - одна из тех, кто решил изменить ситуацию. Захотелось новый комплекс, такой же, как в соседнем дворе. Вместе с единомышленниками стали искать возможности.

Елена Мехоношина: "Грантовая программа «Формула хороших дел» позволяет с таким достаточно емким бюджетом попасть в программу и получить средства на строительство такой площадки, которая нам бы думалась".

Это программа компании «СИБУР». Грантовый конкурс, который позволяет отбирать и поддерживать лучшие социально значимые инициативы региона. Прошла церемония награждения победителей 2019 года.

Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Хочу поблагодарить, Константин Николаевич, в вашем лице компанию «СИБУР» за «Формулу хороших дел». Нам побольше формул, побольше хороших дел, побольше финансирования - и тогда наш город будет лучшим в стране и в мире".

Еще один победитель. В классическом университете заработает химическая лаборатория будущего. Примерно представить что это, можно в индустриальном техникуме. Они были победителями в прошлом году. Самые современные приборы для анализа. Но в университете не только это.

Ирина Машевская, декан химического факультета ПГНИУ: "Это виртуальные химические лаборатории, где можно посмотреть технологический процесс разных производств, в том числе и нефтехимических".

Благоустройство придомовых территорий, оборудование спортивных залов, оснащение кабинетов химии. «Формула хороших дел» работает уже четвертый год.

91-я школа, хорошее дело здесь - это новый компьютерный класс, все что нужно для современного образования.

Проекты поддерживают разные. Но в 2019 году упор сделан именно на образование школьников и студентов.

Константин Югов, генеральный директор АО «СИБУР-Химпром»: "Детям мы прокладываем дорогу вперед к знаниям, в вузы, помогаем развиваться, чтобы им проще было побеждать в «Джуниор скиллз», для того чтобы проще было сдавать ЕГЭ. А соответственно, студентам мы раскрываем возможности для новых исследований, новых открытий".

Конкурс растет и в этом году это уже 32 заявки, но победителями жюри определило 7 проектов.