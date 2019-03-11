Театр-Театр впервые адаптировал спектакль для людей с нарушениями зрения

В Театре-Театре давали «Анну Каренину». В зале находились 10 необычных зрителей, все они инвалиды по зрению. Как удалось передать им то, что происходит на сцене без звука – например, декорации, движения актеров и их мимику?

Благодаря специальной аппаратуре незрячие зрители смогут погрузиться в спектакль. Через нее все, что происходит на сцене, будет передавать тифлокомментатор в специальные наушники.

Василий Тарасов в театре не редкий гость. И таким ноу-хау доволен по объективны причинам.

Василий Тарасов: "Зрители ругаются, когда перешептываешься, мешаешь другим".

«Анна Каренина» - постановка современная, с особым визуальным оформлением. Поэтому перед спектаклем гостей провожают на сцену, чтобы те наощупь познакомились с декорациями, масштабами и немного пофантазировали.

Когда свет в зале тухнет, дело за тифлокомментатором. Он находится в специальном кабинете и видит прямую трансляцию спектакля. Отсюда и пойдет озвучка. Зрители будут слышать и голоса актеров, и дополнения - описание предметов, действий, эмоций, жесты, смену декораций. А это не так-то и просто. К премьере Наиля Ибрагимова готовилась 2 месяца.

Наиля Ибрагимова, тифлокомментатор 1 категории: "Каждый раз, когда я приходила на спектакль, я каждый раз понимала, что вот здесь по-другому, а вот здесь не сделали того, что было, здесь можно сказать об этом. То есть находила какие-то новые нюансы".

Для комфорта зрителей продумали и другие детали. К тифлопремьере разработали специальные программки, их напечатали на специальном принтере Брайля. Он позволяет совместить 2 шрифта - крупный для слабовидящих и рельефно-точечный для незрячих.

На этом в Театре-Театре решили не останавливаться. В дальнейшем здесь планируют увеличить разнообразие спектаклей для людей с нарушением зрения. В следующий раз «Анну Каренину» с тифлокомментариями покажут на этой сцене 6 апреля. Для особенных зрителей вход будет бесплатным.