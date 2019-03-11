В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа над одним из балконов.

В настоящее время заградительные ленты убраны. Местные жители рассказали, что ничего не слышали, но в выходные видели, как прибывали службы экстренного реагирования. Эвакуация жителей не потребовалась. Причины обрушения плиты будут выясняться.