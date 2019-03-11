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В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа

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ленты заградительные

В многоквартирном доме на ул. Юрша-21 рухнула плита технического этажа над одним из балконов. 

В настоящее время заградительные ленты убраны. Местные жители рассказали, что ничего не слышали, но в выходные видели, как прибывали службы экстренного реагирования. Эвакуация жителей не потребовалась. Причины обрушения плиты будут выясняться. 

плита

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 11.03.2019 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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